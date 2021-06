Cheers! Wijnen worden goedkoper dankzij pandemie

Ondanks dat het afgelopen jaar natuurlijk dramatisch was, blijken er ook een aantal voordelen aan de pandemie te zitten. Zo kwamen meer werkgevers erachter dat thuiswerken ook heel goed gaat, waardoor we in de toekomst waarschijnlijk niet meer vijf dagen in de week op kantoor zullen zitten. Maar dat is niet alles: luxe wijnen blijken goedkoper te zijn geworden. En daar worden wij nou blij van.

Een luxe fles wijn waar je voorheen zo een negentig euro voor neer kon leggen, daar betaal je tegenwoordig ‘slechts’ veertig euro voor.

Uit onderzoek blijkt dat we duurdere wijnen zijn gaan drinken en dat we vaker thuis een flesje opentrekken. Niet gek ook, als je geen kant op kunt en er toch een gezellige middag of avond van wil maken. Borrelplankje met een wijntje erbij: heerlijk. Wat blijkt? De langdurige sluitingsperiode van de horeca heeft ervoor gezorgd dat kwaliteitswijnen tegenwoordig een stuk goedkoper zijn.

Thuis wijn drinken

Wijn- en foodcommunicatiebureau Pitch pr was benieuwd naar de verwachtingen van wijnimporteurs en retailers. De verwachting is volgens de kenners dat we ook in de toekomst thuis meer wijn blijven drinken. En dan zoeken we wat duurdere flesjes uit. Niet heel gek, vindt wijnimporteur Kariem Hamed. ‘Tien maanden lang konden we niet genieten van de horeca en bestelden we opeens restaurantmaaltijden voor thuis. Daar hoort een mooie fles wijn bij en daar wen je aan’, vertelt hij aan NU.nl.

Goedkoper

Goed nieuws voor iedereen die zo nu en dan wel van een mooie wijn houdt, de prijzen van de luxe wijnen worden dus goedkoper. Dat komt omdat de horeca langere tijd was gesloten. Daardoor is het aanbod van mooie wijnen gestegen, waardoor de prijs daalt.

Je vraagt je misschien af hoe dat precies zit, want wijn wordt toch meestal duurder naar mate de fles ouder wordt? Niet dus. ‘Vroeger legde je een fles de eerste paar jaar in de kelder, zo kwam hij ‘op dronk’. Maar de techniek is de laatste twintig jaar veranderd omdat de meeste mensen geen wijnkelder meer hebben’, vertelt wijnliefhebber en -kenner Dirk van Hees.

Een tip: wacht niet te lang met het ‘inslaan’ van deze wijnen. Over een half jaar is de horeca waarschijnlijk volledig hersteld en is dat overschot alweer verdwenen. De prijzen voor deze luxe wijnen zullen dan dus weer stijgen.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Nu.nl | Beeld: Getty Images