Cheers! Zo maak je piña colada à la Rens Kroes

Met die warme zomerdagen in het vooruitzicht hoeven we het drinken van cocktails heus niet tot het weekend te beperken. En helemaal niet met dit verantwoorde recept voor piña colada van Rens Kroes.

Rens: ‘Zorg dat je deze ijskoud serveert, dan is ‘ie het lekkerst. Je kunt er uiteraard voor kiezen om een splash rum toe te voegen, het is jouw feestje!’

Bereidingstijd: 15 minuten

Houdbaarheid: serveer direct. 1 dag in de koelkast

Benodigdheden: blender

NB: glutenvrij, vegetarisch, lactosevrij, alcohol optioneel

Dit heb je nodig (voor 6 cocktails): 600 ml ananassap, vers • 300 ml kokosmelk • crushed ice (dit maak je door ijsblokjes even in de blender te mixen) • ½ limoen • 1 schijf anana • optioneel: 50 ml rum per glas

Zo maak je het: Doe het ananassap, de kokosmelk en het ijs in de blender en knijp de helft van de limoen erboven uit. Mix alles even met de blender. Giet het (door een zeefje) in een longdrinkglas of een wijnglas, wat je maar in huis hebt. Voeg eventueel de rum toe. Steek op de rand van het glas een stukje ananas. Versier verder met een rietje en een parasolletje.

