Verrassing in de vriezer: Spaanse Kabeljauwschotel

Je kent het wel: je hebt ab-so-luut geen zin om te koken. Dan is het een cadeautje als je ineens bedenkt dat er nog een heerlijke maaltijd op je ligt te wachten in de vriezer.

Voor vier porties

Bereidingstijd: 25 minuten

Benodigdheden

100 g chorizo

1 ui

800 g tomatenblokjes

800 g kikkererwten (uit zak, blik of pot)

375 g verse kabeljauwfilet

Bereiding

Snijd de chorizo in stukjes, verhit een scheutje olie in een grote koekenpan en bak de worst gedurende 2 minuten. Pel en snipper de ui. Voeg toe aan de chorizo en bak nog een minuut mee. Laat de tomatenblokjes en kikkererwten even uitlekken en voeg deze toe in de pan. Breng op smaak met een flinke snuf peper en zout en breng het geheel zachtjes aan de kook. Snijd ondertussen de kabeljauwfilet in grote stukken en leg deze in de koekenpan erbij. Doe een deksel op de pan en laat 10 minuten garen.

Invriezen en ontdooien

Laat het gerecht helemaal afkoelen voordat je het luchtdicht in een bakje of invrieszakje schept om in de vriezer te leggen. Op de dag dat je het nodig hebt, leg je het eten ’s morgens in de koelkast om te ontdooien. De kabeljauwschotel warm je op in de koekenpan met een scheutje olijfolie of klontje boter. De kabeljauwschotel is tot twee maanden houdbaar in de vriezer.

Wie wat bewaart

Typisch iets wat je kunt doen in tijden waarin je meer thuiszit, dachten Elise Gruppen en Nina de Bruijn, oprichters van het populaire foodblog Chickslovefood: meer koken dan je op kunt, zodat je je vriezer kunt vullen. Dus maakten ze een boek vol lekkere recepten met maar vijf ingrediënten die prima in te vriezen zijn. En als je het liefst zo min mogelijk tijd doorbrengt in de supermarkt, kun je daar alleen maar je voordeel mee doen. € 19,99 Clf Media B.V.

Productie: Michelle Wolfkamp | Tekst: Elise Gruppen en Nina de Bruijn | Foto’s: Annabelle Vandenbussche, Sophie Pennings en Femke van Erp

Benieuwd naar de andere recepten? Die staan in VIVA-22, deze editie ligt t/m 2 juni in de winkel of bestel ‘m hier.