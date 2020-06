Je kunt natuurlijk weer langs de afhaalchinees, maar waarom maak je je favoriete Chinese recepten niet zelf? Dat is helemaal niet moeilijk. En dit recept is nog vegetarisch ook.

Voor twee personen

Bereidingstijd: twintig minuten

Benodigdheden

Voor de saus:

125 ml lichte sojasaus

3 el lichte basterdsuiker

2 tl chilivlokken

1 el honing of agave- of ahornsiroop

Verder nodig:

1 el plantaardige olie

1 ui, grof gesnipperd

1 tl geraspte knoflook

2 tl geraspte verse gemberwortel

1 rode paprika, zaadlijsten verwijderd en in blokjes

1 courgette, in gehalveerde plakjes

60 g broccoli, in roosjes

6-8 babymaïskolven

1 middelgrote aubergine, in gehalveerde plakjes

Bereiding

Meng alle ingrediënten voor de saus in een kom, roer goed en zet apart. Verhit de olie in een wok op middelhoog vuur. Voeg de ui, de knoflook en de gember toe en bak tot de aroma’s vrijkomen en de ui glazig is. Voeg de rest van de groenten toe en roerbak drie tot vier minuten. Voeg de saus toe, breng aan de kook en laat drie minuten zachtjes koken. Serveer op rijst of noedels.

Afhalen in eigen keuken

Chef-kok en BBC-presentator Kwoklyn Wan deelt in Chinese takeaway veggie de populairste vegetarische Chinese gerechten die je zelf makkelijk kunt maken. Met de meer dan zeventig recepten haal je meer uit vleesvervangers als tofu en tempé en tover je de vegetarische varianten van je favoriete klassiekers op je bord. € 20,95 Good Cook

Productie: Michelle Wolfkamp | Tekst: Kwoklyn Wan | Foto’s: Sam Folan

