Met een overheerlijke Chinese hotpot wordt je eetkamer een hotspot

Met een Chinese hotpot wordt je eetkamer een hotspot. Rijg vis, vlees en/of groente aan je spiesje, even laten borrelen en proeven maar. Gezelligheid gegarandeerd.

Doenjang-hotpot met pompoen

Voor 4 personen

Voor de fivespice ribeye 400 g ribeye

1 el fivespicepoeder

1 el donkere sojasaus

1 ei

1 el maïzena

Voor de hotpotbasis

5 g gedroogde ansjovis

3 el doenjang of miso

2 tenen knoflook, in dunne plakjes

Overige ingrediënten

4 aardappels, in plakjes van 1 cm

½ (hokkaido) pompoen, in schijven van 1 cm

1 courgette, in plakjes • 1 ui, in halve ringen

325 g stevige tofu, in blokjes van 2 cm

2 el gochugaru

groen van 2 lente-uitjes, in dunne ringen

Leg de ribeye 30 minuten in de vriezer, zodat deze wat steviger wordt. Snijd dan in plakjes van 0,5 cm en doe in een kom. Voeg het fivespicepoeder, de donkere sojasaus, het ei en de maïzena toe. Meng goed door en laat afgedekt in de koelkast minstens een halfuur marineren. Leg het vlees daarna op een bord en zet in de koelkast tot je aan tafel gaat.

Begin dan met de hotpotbasis. Doe de ansjovis in je hotpot (of gietijzeren pan) en giet er 1,5 liter water bij. Zet op het vuur en laat aan de kook komen. Schuim met een theezeef of schuimspaan het schuim af. Kook 15 minuten en schep daarna de ansjovis eruit. Doe de doenjang of miso in een kommetje en meng met een paar lepels van de hete ansjovisbouillon glad. Giet dit in de pan en voeg de knoflook toe. Zet de hotpot op een brander in het midden van de tafel en breng zachtjes aan de kook.

Voeg de aardappel en pompoen toe en laat deze in zo’n 8 minuten bijna gaar worden in de soep. Schik daarna de courgette, ui en tofu in de soep. Kook de courgette in zo’n 5 minuten gaar in de bouillon. Gaar dan de ribeye in ongeveer 1 minuut gaar. Bestrooi eventueel voor serveren met gochugaru en lente-ui.