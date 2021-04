Iedereen op TikTok drinkt chlorofyl: maar is het ook zo goed voor je?

Vergeet slugging, skin icing, of wat je dan ook maar eerder al voorbij hebt zien komen. Iedereen op Tiktok is tegenwoordig in de ban van chlorofyl. Het goedje zou wonderen doen voor je huid, maar is het wel echt zo goed voor je?

Het ziet er een beetje uit als een magisch brouwsel, maar chlorofyl heeft de groene kleur toch echt te denken aan een pigment dat wordt aangetroffen in algen en planten.

Wat is chlorofyl?

Als we zeggen fotosynthese, gaat er dan een belletje bij je rinkelen? Nou, dat is dus exact waar dat goedje essentieel voor is bij planten, om zo energie uit licht te kunnen absorberen. Voor je groene vrienden betekent dat dat ze het nodig hebben om adem te halen en te kunnen groeien. Chlorofyl zit van nature in groene groenten zoals alfalfa en spinazie, maar denk ook bijvoorbeeld aan tarwegras.

Gifstoffen

Nou goed, wij zijn natuurlijk geen plant, dus wat heeft het voor voordelen voor de mens? Nou, omdat er heel veel antioxidanten in het goedje zitten, zou chlorofyl ontstekingsremmend werken. Een expert van Nature’s Sunshine’s Liquid Chlorophyl legt uit dat we constant worden blootgesteld aan gifstoffen, chemicaliën en noem maar op. Het vermogen van het lichaam om op een natuurlijke wijze ongewenste elementen te verdrijven, neemt af wanneer deze overbelasting van gifstoffen groter wordt. En daar zou het middel dus bij kunnen helpen.

Chlorophyll huid

Holland & Barrett-voedingsdeskundige, Alex Thompson, voegt toe: ‘Groene voedingssupplementen die rijk zijn aan chlorofyl worden steeds vaker door klanten gebruikt om verschillende aspecten van hun gezondheid te ondersteunen. Chlorella (een soort algen die een rijke bron van chlorofyl is) kan bijvoorbeeld helpen om het energieniveau te verhogen, de spijsvertering te ondersteunen en antioxidanten te ondersteunen.’ Klinkt goed, toch? Wel moet je er rekening mee houden dat onderzoek hiernaar echt nog aan de beginfase staat.

Effectief of niet?

Of chlorofyl je dus ook echt helpt bij afkomen van huidproblemen of een opgeblazen gevoel, is nog maar de vraag. Er zijn diepergaande studies nodig om écht te weten hoe effectief chlorofyl nu is voor je welzijn. Toch blijkt wel uit een pilotonderzoek gepubliceerd in 2015 in de Journal of Drugs of Dermatology dat er wel degelijk mogelijke effecten zijn om ontstekingen en bacteriegroei in wondjes op je huid te verminderen.

Gevaren

Nu zou je denken, baat het niet dan schaadt het niet. Maar je moet wel opletten, want er zijn namelijk wel degelijk gevaren aan het gebruik van chlorofyl. Noelle Reid, een gecertificeerde huisarts in de huisartsgeneeskunde, waarschuwt: ‘Hoe je ook kiest om chlorofyl te consumeren, zorg ervoor dat je begint met een lage dosis en deze alleen langzaam verhoogt als je het kunt verdragen.’ Waarom? Nou, omdat je last kunt krijgen van diarree en verkleuring van je urine en/of ontlasting. En zoals met elk supplement: raadpleeg even je arts voordat je zelf gaat experimenteren. Wel zo veilig.

