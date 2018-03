Beter worden de vacatures niet: bij dit bedrijf word je betaald om te chocola te proeven

Als chocoladeliefhebber kun je je geluk niet op met de paasdagen in aantocht. Zo kun je je vergrijpen aan heuse paaseitjesrepen, bestaan er paaseieren in alle smaken (zei er iemand tompouce?) en heeft Tony’s Chocolonely een speciale reep in het teken van de feestdagen. Kun jij geen genoeg krijgen van de lekkernij? Dan is het tijd om een carrièreswitch te overwegen, want een chocoladefabriek in Gouda is op zoek naar een kwaliteitsmanager.

Als kwaliteitsmanager bij Steenland Chocolate in Gouda houd je je bezig met het onderhouden van contacten over te hele wereld; daarnaast is de taak aan jou om de mensen in de productie te ondersteunen door bijvoorbeeld te geven.

Liefde voor chocolade

Wil je in aanmerking komen voor de baan, dan is het belangrijk dat je – hoe kan het ook anders – van chocolade houdt. Daarnaast is het een vereiste dat je een hbo-opleiding hebt afgerond, bijvoorbeeld in levensmiddelentechnologie, en moet je een echte kwaliteitsstrever zijn. ‘Je moet het leuk vinden om dingen beter te maken’, aldus Eric Gilhuijs, Quality Hygiene Safety en Environment-manager bij Steenland Chocolate.

Snoepen

Om je zo goed mogelijk te kunnen verdiepen in de kwaliteit van de chocolade, moet er natuurlijk wel geproefd worden. ‘Af en toe doen we smaaktestjes met een nieuwe receptuur om te kijken welke we het lekkerst vinden’, vertelt Gilhuijs. Daarnaast mag snoepen zo veel als je maar wil, ‘maar je moet het wel helemaal opeten.’ Nou, da’s geen straf, toch?

Het salaris dat bij de droombaan komt kijken, is niet magertjes: afhankelijk van je kennis en ervaring verdien je zo’n 35.000 tot 50.000 euro bruto op jaarbasis.

Gaat jouw hart sneller kloppen van deze vacature? Je kunt hier solliciteren.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Klik hier voor onze speciale aanbiedingen.

Bron: AD.nl | Beeld: iStock