Chocoholics opgelet: in deze spa kun je je onderdompelen in chocola

Puur, melk, wit en tegenwoordig zelfs roze: wij zijn gek op alle soorten chocola. Zó gek, dat we ons er het liefst in zouden willen onderdompelen. Goed nieuws: in deze chocoladespa kan dat ook daadwerkelijk.

Is this the real life? Is this just fantasy? Wij vroegen het ons ook af, maar deze chocoladespa blijkt toch echt te bestaan. Bij The Club Hotel & Spa op het Britse eiland Jersey kun je je chocolaverslaving tot een hoger niveau tillen door een chocolabehandeling te ondergaan. En die klinkt wel érg fijn.

De Chocolate Rasul Experience

Kies jij voor de Chocolate Rasul Experience, dan krijg je een ruimte met een koepelvormig sterrenplafond voor jou alleen (of met partner). Een medewerker bereidt de fijnste chocola voor om over je hele lichaam uit te smeren. De stoom in de kamer zorgt ervoor dat je poriën openen, waardoor de chocola z’n werk kan doen.

Chocoladehuidje

Maar waarom moet je dat eigenlijk willen, chocola op je lichaam? Volgens de spa is het product hartstikke goed voor je huid. Zo zouden de antioxidanten in cacao anti-verouderingseffecten met zich meebrengen, en heeft cacaoboter een voedende en hydraterende werking.

Ook in Nederland

Wil jij ook zo’n choco experience meemaken maar vind je Jersey een tikkeltje te ver weg? We hebben ook wat vergelijkbare varianten voor je gevonden die dichter bij huis zijn. Check deze in Valkenburg aan de Geul of deze in Almere maar eens.