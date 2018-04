Deze chocola geeft je naar verluidt een geweldige huid

De één beweert dat chocola niet goed voor je huid is, de ander zegt weer dat het geen fluit uitmaakt. Nu is er chocola dat voor een zacht perzikhuidje zou zorgen. En dat wil je, natuurlijk.

We horen je hersens flink kraken en zien je opgetrokken wenkbrauwen, want hoe kan de lekkernij je huid nou juist een boost geven in plaats van onzuiverheden? Wel, de chocola van Esthechoc is er volgens de makers niet zomaar één, en je moet ‘m ook niet vergelijken met een KitKat. De stukjes chocolade zijn namelijk het resultaat van tien jaar onderzoek van de Cambridge universiteit, waarbij er is gekeken naar wat huidveroudering tegen kan gaan. Door de krachtige antioxidanten astaxanthine en cocoa polyphonolic epicatechines die de pure chocolaatjes bevatten, zou je huid al moeten verbeteren na drie weken een stukje chocolade per dag.

Pittig prijskaartje

Uit verschillende reacties op het product kun je afleiden dat de chocolade echt werkt, maar elke huid reageert er natuurlijk weer anders op. Voor wie het zogenaamde wondermiddel wil uitproberen: er hangt een pittig prijskaartje aan. Voor een 21-daagse kuur ben je namelijk zo 55 euro kwijt. En da’s niet niks. Ook moet je niet verwachten dat de chocolaatjes naar een KitKat, Twix of Mars smaken. Maar hé, voor chocola dat slechts 38 calorieën per stukje bevat, is het zeker niet verkeerd om te kijken of het écht werkt. Mits je van pure choco houdt natuurlijk. En flink wil/kunt wapperen met je pinpas of creditcard.

Bron: This Is Powder, Esthechoc | Beeld: iStock