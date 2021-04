Dít is waarom je beter geen chocolade kunt eten voor het slapen gaan

Heb je vaak moeite om in slaap te komen? En ben jij zo iemand die ’s avonds op de bank nog even kan genieten van een lekker stukje chocolade, net voordat je naar bed gaat? Dan kan dit zomaar de oorzaak van je probleem zijn.

Cafeïne

Je slaapproblemen kunnen dus wel degelijk worden veroorzaakt door een lekker stuk chocolade. Dit komt doordat chocolade cafeïne bevat. Dus als je ’s avonds laat nog een stukje neemt, kan het zomaar eens zijn dat dit je wakker houdt.

Koffie

Wist je dat er in één portie chocolade ongeveer 15% van de hoeveelheid cafeïne zit die een kopje koffie ook bevat? Neem je dus 3 stukjes van je chocoladereep, dan heb je eigenlijk al net zoveel cafeïne binnen als dat er in een half kopje koffie zit.

Suiker

Niet alleen de cafeïne in chocolade zal je ’s nachts wakker houden. We moeten niet vergeten dat er in chocolade ook heel veel suiker zit. Dit kan voor veel mensen ook voor een oppepper zorgen, waardoor het slapen lastiger zal gaan.

Calorieën

We raden het sowieso af om voordat je gaat slapen iets te eten of te snacken. Je lichaam doet er ’s nachts langer over om je eten te verteren omdat je spijsvertering in de late uurtjes vertraagd. Wil je dus toch een lekker stukje chocolade nuttigen, doe dit dan op een ander tijdstip op de dag.

Bron: Libelle | Beeld: GettyImages