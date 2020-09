Qua ludieke chocoladesmaken zijn we in Nederland best wat gewend. Rozemarijn, knetterdisco, drop… we’ve seen it all. Het fancy chocolademerk Compartés Chocolatiers ging nog een stapje verder en bedacht een chocoladereep met chips en avocado.

Eerlijk is eerlijk: heel nieuw is de avocado-reep niet. Ieder jaar brengt het decadente chocolademerk de smaak opnieuw uit en ieder jaar is deze smaak binnen dagen – en soms zelfs binnen minuten – uitverkocht. Goed nieuws voor de fijnproevers of de mensen die vinden dat je alles een keer geproefd moet hebben: de reep is terug.

Tortillachips

Dit jaar heeft de smaak een twist gekregen. Normaal gesproken is de reep gemaakt van witte chocolade en avocado’s. Aan deze editie is twee keer zoveel avocado toegevoegd zodat ‘ie nog romiger smaakt. Maar het bijzonderste is dit jaar toch wel de toevoeging van chips. De tortillachips is gebakken in avocadolie (hoe kan het ook anders) en maken de reep lekker crunchy. Een soort Mexicaans dus, maar dan zoet.

Zo’n reep is overigens niet goedkoop (bijna 10 dollar), maar dan heb je wél de millenial der millenials onder de chocolade te pakken. En het is vast nog heel lekker ook.

Beeld: Compartés Chocolatier