Chocoladeliefhebbers opgelet: híer krijg je betaald om paaseitjes te testen

Over minder dan een maand – op 4 april – is het alweer Pasen. En bij dit lentefeest denken we meteen aan die overheerlijke choco-eitjes, die nu al volop in de winkels liggen. Ze zijn te koop in allerlei varianten en wij zijn er dól op. Onlangs verscheen er een verrukkelijke vacature, waarin iemand wordt gezocht die betaald paaseitjes test. Als dat geen droombaan is..

Het lijkt te mooi om waar te zijn, maar dat is het niet. Aldi Ierland zoekt namelijk een chocoladeliefhebber voor het testen van verschillende soorten paaseitjes. In ruil voor jouw professionele beoordeling krijg je een berg chocolade-eitjes.

Droombaan

Aldi wil weten welke eitjes het lekkerst zijn, daarom heeft het bedrijf deze heerlijke vacature eruit gegooid. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat je de smaken uit elkaar kunt houden, dus goed werkende smaakpupillen zijn een vereiste. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat jij een groot chocoladeliefhebber bent.

Aanmelden

Klinkt dit je als muziek in de oren? Schroom dan niet en geef je tussen 8 en 12 maart op via deze website.

Weetjes over paaseitjes

Wist je dat het duurste paasei ter wereld, in 2007 werd geveild voor 12,5 miljoen euro? In opdracht van een Tsaar eind 19de eeuw, ontwierp de Russische juwelier Peter Carl Fabergé exclusieve paaseieren. Eén daarvan werd verkocht en is het duurste paasei ter wereld. Het grootste paasei ter wereld werd gemaakt in Italië. Het ei was 19,6 meter hoog en woog maar liefst 7200 kilo! Als dat geen dikmakertje is.. In 2012 werd het wereldrecord paaseieren rapen verbroken in Brussel. Maar liefst 5500 kinderen en hun ouders deden mee aan de zoektocht en vonden in totaal 505.000 eieren. De prestatie werd opgenomen in het Guinness World Records Book.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Irishmirror, Libelle | Beeld: Getty Images