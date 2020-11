Dit wil je: de chocolademelk-plank is de traktatie van dit seizoen

In het kader van je moet er zelf toch wat van maken in dit leven presenteren we: de chocolademelk-plank. Perfect voor iedereen die al licht misselijk wordt van het idee van blauwe kaasjes alleen al en niet warm of koud wordt van wijn.

Of het nou tien graden vriest of een ouderwets Nederlandse regenwinter is: warme chocolademelk is altijd een goed idee. Je kunt voor de standaardvariant gaan met misschien een toef slagroom, maar je kunt het drankje ook eindeloos customizen. Wel zo feestelijk en een leuk alternatief voor bijvoorbeeld een high tea.

Freakshake avant la lettre

Qua toppings kun je alle kanten op. Slagroom, marshmallows, koekjes, cacaopoeder, zuurstokjes, kaneelstokjes, speculaasjes, hagelslag, sprinkles: je kunt het zo gek niet bedenken. Om het nog feestelijker te maken, kun je een chocolademelk-plank samenstellen met een pan warme chocolademelk. Op de plank serveer je daarnaast verschillende toppings zodat iedereen naar hartelust z’n chocolademelk kan aankleden tot een freakshake avant la lettre.

Leuk voor filmavondjes met het gezin of met de meiden, meiden al staan we niet in voor de onvermijdelijke sugar rush.

Beeld: Instagram