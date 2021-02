Het beste van twee werelden: chocoladewijn is dus een ding

De twee beste dingen in ons leven zijn eindelijk gecombineerd tot een hemels genot: chocoladewijn. It’s a dream come true! Het is een uitstekende combinatie als je niet zo’n mega fan bent van wijn, maar wel dol bent op chocolade.

Het gaat dus om ChocoVine en dat wordt je allerbeste vriend deze zomer. Geloof ons.

ChocoVine

Het gaat dus om ChocoVine. De wijn is de perfecte combinatie van een Franse Cabernet Sauvignon en heerlijke chocolade uit Nederland. Zodra de fles is geopend is het bijna onmogelijk om niet meteen een slokje te nemen en het intense genot van de overheerlijke chocolade te proeven. Denk daar de zachte smaak van de rode wijn bij en het ultieme drankje is geboren.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door ChocoVine (@chocovine_original)

Variaties

De ChocoVine is zo populair dat er inmiddels ook meerdere soorten uit zijn gebracht. Amazing! Zo is er een ChocoVine die smaakt naar echt verse slagroom. (Yum). Verder zijn ook de smaken pure chocolade (misschien nét iets te gezond) en framboos (lekker zomers) te koop. Wil je je wijntje nog een twist geven? Combineer je wijntje dan eens met wat ijsblokjes.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: FemFem | Beeld: GettyImages