Chocologo: onweerstaanbare chocolade recepten

Wist je al dat je humeur een serieuze boost krijgt als je chocola eet? Niet dat je een excuus nodig hebt natuurlijk; deze baksels zijn gewoon onweerstaanbaar lekker.

Productie: Valérie Ntantu | Tekst: Kees Raat | Foto’s: Saskia Lelieveld

Voor 20 stuks

250 g kokosrasp • 100 g suiker • mespunt zout • 2 g citroensap • 1 appel • 1,5 eiwit • 20 g poedersuiker • 75 g cacaoboter • 750 g chocolade (70% cacao), getempereerd

Verwarm de oven voor tot 220 °C. Bekleed een bakplaat met bakpapier. Doe de kokos- rasp in de kom van de keukenmachine en maal in 1 minuut tot poeder. Meng 190 gram van het kokospoeder met de suiker en het zout. Meng het citroensap door het kokos-suikermengsel. Doe het overige kokospoeder in een kleinere kom en zet apart. Schil de appel en rasp 10 gram van de appel tot moes. Voeg de moes toe aan de kom met kokos en suiker. Voeg het eiwit toe en roer het er goed door. Verwarm het geheel au bain-marie al roerend tot 50 °C. Laat het dan au bain-froid (je zet de kom met het mengsel in een andere kom met ijsklontjes) afkoelen tot het een stevig geheel is. Rol van het mengsel een staaf, haal die door het kokospoeder. Snijd ’m in 20 gelijke stukken. Maak je handen nat en maak er bergjes van. Leg die op de bakplaat en bak ze in 6 tot 8 minuten gaar.

Meng het overige kokospoeder met de poedersuiker en zeef dit mengsel boven een kom. Laat de bounty’s afkoelen. Meng de getempereerde chocolade met de cacaoboter en glaceer de bounty’s hierin. Dit is om de contouren van de bergjes te laten zien. Decoreer de repen vlak voor ze hard worden met de kokos-poedersuiker.

