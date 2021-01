Zó maak jij heerlijke cinnamon buns uit de Airfryer

Je kijkt er de hele week al naar uit: de zondag! Heerlijk uitslapen, urenlang je favo serie bingenen dan als kers op de taart – een uitgebreide brunch. Mét natuurlijk niet te vergeten: cinnamon rolls!

Want zeg eerlijk: niets is zo lekker als een heerlijk kaneelbroodje in de ochtend. Of middag. Of avond, als toetje. Je maakt ze zo, hop, uit de Airfryer. Snel en redelijk gezond, dus.

De ingrediënten

1 blik vers croissantdeeg

2 theelepels kaneel

50 gram zachte boter

50 gram lichtbruine basterdsuiker

100 gram poedersuiker

1 theelepel vanille-extract

2 eetlepels melk

Aan de slag

Zo maak je de heerlijke kaneelbroodjes:

First things first: verwarm de Airfryer voor op 180 graden. Rol ondertussen het croissantdeeg uit met een deegroller, zodat er een mooi vierkant vlak ontstaat. Meng daarna de basterdsuiker en de kaneel door elkaar. Smeer het uitgerolde deeg in met de zachte boter en besprenkel deze met de suikermix. Rol het croissantdeeg vervolgens weer op en probeer de naad met je vingers een beetje dicht te knijpen. Gebruik een scherp mes en snijd de rol in circa 6 plakjes. Bak de cinnamon rolls in circa 8 minuten bruin en krokant in de Airfryer.

Bereiding voor het glazuur:

De heerlijke cinnamon rolls moeten- natuurlijk -wél voorzien zijn van een heerlijk laagje glazuur. Gelukkig, flans je die zo in elkaar! Wat moet je doen? Meng de poedersuiker, melk en het vanille-extract goed door elkaar tot er een kleverige pasta ontstaat. Schenk de glazuur over de cinnamon rolls. Tip: doe dit als ze nét uit de Airfryer komen!

Je zondagochtend kan niet beter beginnen! Smullen maar!

Bron en beeld: Airfryer kookboek