Leg de deegbal weer terug in de kom en bedek deze met vershoudfolie of een schone theedoek en verplaats de kom naar de koelkast. Laat het deeg een nacht in de koelkast staan zodat het kan rijzen.

Knip twee vellen vershoudfolie van 20 x 20 cm af. Leg een vel vershoudfolie op een snijplank en leg in het midden van het vel 125 gram margarine. Dek de margarine af met het andere vel. Rol met behulp van een deegroller de margarine uit in een groot vierkant dat net binnen de randen van het vershoudfolie blijft. Leg de uitgerolde margarine terug in de koelkast.

Haal de margarine uit de koelkast en verwijder het bovenste vel. Leg de margarine met het vershoudfolie naar boven in het midden van het uitgerolde deeg als een vierkant. Je krijgt dan een deeg in de vorm van een ruit met daarop een vierkant stuk margarine. Vouw vervolgens de zijkanten van het deeg naar binnen over de margarine. Vouw ook de boven- en onderkant van het deeg over de margarine zodat je een deegenvelop krijgt, gevuld met margarine. Sluit alle randen goed zodat er geen margarine uit de envelop komt. Rol het deeg vervolgens voorzichtig uit (in eenzelfde richting) tot een rechthoek van ongeveer 40 x 20 cm met een dikte van 5 mm. Wanneer de rechthoek voor je ligt met de korte zijde naar je toe, vouw je de boven- en onderkant naar binnen zodat ze in het midden bij elkaar uitkomen. Leg het deeg 20 minuten in de koelkast en herhaal deze stap vervolgens vier keer.