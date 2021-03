Croissants deluxe: de ontbijtplank is de nieuwe borrelplank

Twee dingen die ons nooit vervelen? Een uitgebreid ontbijt en een goede borrelplank. Combineer die twee en je hebt een gouden combinatie.

Daarmee bedoelen we trouwens niet dat je moet ontbijten met chips en port salut. Zoek het qua mash-up eerder in de vorm. Dus: een uitgebreide plank vol lekkers om mee te ontbijten. Een eitje, yoghurt, pancakes, fruit, bacon, croissantjes: whatever jou blij maakt. En net als met een borrelplank is de ontbijtplank uitermate geschikt om te delen (ook omdat al dat lekkers voor één persoon wellicht wat veel is). We hebben hier te maken met een regelrechte trend: Pinterest rapporteert maar liefst 400% meer zoekopdrachten op de term ‘breakfast charcuterie boards’.

Lekker fotogeniek

Dus trommel een vriendin op en nodig haar dit weekend uit voor jouw ontbijtplank. Of bombardeer het tot een brunchplank, want hallo: weekend. Ga voor zoveel mogelijk mini-producten, zodat je niet na één chocoladecroissant vol zit en toch een gezellige volle plank hebt. Het oog wil immers ook wat. Daarover gesproken: drapeer al dat eten een beetje fotogeniek op een houten plank, leg er een bloemetje naast en het kan zo op Pinterest of Instagram. Want heb je wel echt gegeten als je je maaltijd niet gefotografeerd hebt? Precies. 😉

Alvast wat inspiratie voor je ontbijt feast:

