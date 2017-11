Wat je gedurende de dag moet drinken voor een stralende huid

Niemand zit te wachten op een oneffen, doffe of droge huid. Welke verzorgingsproducten je gebruikt, speelt natuurlijk een rol. Maar ook wat je gedurende de dag drinkt, heeft invloed op de conditie van je huid.

Dat je genoeg water moet drinken, is vast geen verrassing. Als we dermatoloog Rachel Nazarian mogen geloven, zouden we minimaal acht glazen per dag moeten nemen. ‘Geen enkel ander drankje laat de huid er frisser uitzien dan water.’

Maar dat is niet het enige wat je mag drinken op een dag. Ook de volgende drankjes zou je in je drinkschema op moeten nemen:

Ochtend: groen sapje met boerenkool en een soja latte

Gelukkig hoeven we koffie niet af te zweren, maar misschien moet je wel de manier waarop je ‘m drinkt aanpassen. Volgens de dermatologe drink je je latte het beste met sojamelk. ‘De isoflavonen in soja beschermen het collageen’, legt ze uit. ‘Het zorgt voor een jonge huid en beschermt tegen rimpels die door de zon ontstaan.’ De boerenkool in het groene sapje is bevorderend voor de celgroei en –vernieuwing. Dit komt door de vitamine A die boerenkool bevat. Daarnaast zit de groente boordevol vitamine C. ‘Die houdt de huid sterk en zorgt ervoor dat het gemakkelijk kan helen.’

Middag: twee koppen groene thee

De antioxidanten in groene thee beschermen je huid tegen uv-straling. ‘Dit zorgt ervoor dat je minder snel verbrandt, maar het houdt bovendien ontstekingen tegen.’

Avond: één glas granaatappelsap

De pitjes in granaatappels zijn hartstikke gezond, te danken aan de antioxidanten. ‘Door de antioxidanten en polyfenolen in granaatappels worden de firoblasten gevoed. Deze zorgen voor de aanmaak van collageen, waardoor je er stralender en gezonder uitziet.’

Voor het slapen: water met komkommer

Het zoveelste glas water van de dag, maar deze breekt de eventuele verveling. Je voegt er namelijk wat komkommer aan toe. Niet alleen ter extra hydratatie (komkommer bestaat voor 90 procent uit water), maar ook vanwege de mineralen die de groente bevat. ‘Deze gaan ontstekingen tegen en zorgen voor een goede pH-waarde.’

Bron ELLE Eten | Beeld iStock