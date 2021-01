Wie houdt er niet van: een versgebakken croissantje. Van de bakker, zelf afgebakken in de oven óf gerold van vers croissantdeeg. Zo’n broodje knapperige, Franse heerlijkheid brengt me altijd in een trip down memory lane: iedere zondagochtend verse broodjes bij het ontbijt bij m’n ouders thuis. Maar we zijn hier niet om sentimenteel te doen, nee: we vieren de dag van de croissant.

In principe houd ik van croissants in alle vormen en maten. Van een ham-kaascroissantje van de supermarkt tot een vers croissantje van de bakker. En hij kan ook ieder moment van de dag, vind ik dan. Ontbijt: met zoet beleg. Lunch: met wat je wil. Diner: met kaas. Snack: gewoon uit het vuistje. Een multifunctioneel broodje, zo zou je ‘m kunnen omschrijven. Kortom: ik begrijp wel dat de croissant z’n eigen dag heeft gekregen. Maar, in plaats van hem ‘gewoon’ te eten, kun je ‘m ook een upgrade geven. Hoe? Nou, zo.

De croissant maar dan anders

Wentelteefjes van croissants

Heb je croissants over van de lunch of het ontbijt van gisteren? Dan kun je er heerlijke wentelteefjes van maken voor het ontbijt. Hoe? Meng melk, kaneel en een eitje in een kom. Snijd je croissantje in iets dunnere plakjes en doop die delen in je ei-kaneel-melk mengsel. Bakken in flink wat roomboter, tot je plakjes knapperig zijn aan beide kanten. Gooi er een beetje basterdsuiker overheen en je hebt een overheerlijk ontbijtje.

Wederom: croissantjes over? Gooi niet weg, maar maak een broodpudding *kwijl loopt uit mond*. Hoe? Zet de oven op 150 graden en vet een ovenschaal in met roomboter. Klop in een kom een eitje, 240 ml melk, 65 gram suiker en een snufje zout met een garde. Scheur de croissantjes (twee grote of vier kleine) en mik ze in je kom. Schep het goed door elkaar en laat zo’n tien minuten staan. Vervolgens giet je alles in de ovenschaal, strijk je het plat aan de bovenkant en bestrooi je het met een eetlepel suiker. Daarna gaat ‘ie voor dertig à veertig minuten de oven in, tot ‘ie hoog is geworden en een goudbruine kleur heeft. De test: een satéprikker in het midden, komt ‘ie er schoon uit? Dan heb je een overheerlijke broodpudding.

Heb je croissantdeeg maar zin in een twist? Ga dan voor cinnamon rolls. Supermakkelijk: rol het hele croissantdeeg uit en duw de stippellijntjes tegen elkaar. Smeer in met roomboter, gooi er (flink veel) kaneel en suiker overheen en rol weer op. Snijd vervolgens in plakjes en leg ze op de bakplaat. De oveninstructies kun je gewoon van je croissantdeeg verpakking halen. Smullen!

Bron: kookfans, Getty Images