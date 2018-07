‘De dag die je wist dat zou komen’: er is suiker zonder calorieën in de maak

Het meest geliefde, maar tegelijkertijd ook meest gehate voedingsmiddel dat er bestaat is zonder twijfel… suiker. Het maakt zo’n beetje alles onweerstaanbaar lekker, maar doet precies het tegenovergestelde voor ons lijf. Natuurlijk zijn er diverse vervangers die minder schade aanrichten, maar toch is er niets zo lekker als de real deal. Voor de liefhebbers (ehm… wie niet?!) is er nu fantastisch nieuws.

Met zonder suiker

In Duitsland is er voor het eerst een calorieloze variant in de maak. En dat dat iets veelbelovends is, blijkt wel uit het feit dat het bedrijf dat de suiker verbouwt, wordt gefinancierd door het Duitse ministerie van voedsel en landbouw. Waar normale suiker zo’n 4 calorieën per gram bevat, telt het nieuwe product slechts 0,2 kilocalorie per gram.

Allulose

Het ‘hoe en wat’ is een ietwat ingewikkeld en technisch verhaal, maar het komt hierop neer: Savanna Ingredients heeft het voor elkaar gekregen om bietsuiker op moleculair niveau te veranderen en zo de calorieën in te kapselen. Door de bewerking zou ons lijf de ‘allulose’ niet meer herkennen als energieleverancier en dus niet meer opnemen. De ‘nieuwe’ suiker zou verwerkt kunnen worden in vast voedsel en dranken.

‘Genieten van suiker zonder aan te komen’

Het goedje is niet vergelijkbaar met andere caloriearme zoetmakers. ‘Stevia heeft nadelen doordat de smaak te ver bij suiker vandaan ligt. Hetzelfde geldt voor de technische eigenschappen. Zelfs alcoholische suikers zoals erythritol en xylitol hebben eigenschappen die significant verschillen van echte suiker,’ aldus een medewerker van Savanna Ingredients tegen het AD. ‘Daardoor zijn wij overtuigd van het enorme potentieel van allulose; het is echte suiker met de echte smaak van suiker. […] Met allulose kunnen mensen ervoor kiezen om natuurlijke suiker met de geliefde eigenschappen van suiker te consumeren en tegelijkertijd calorieën te mijden.’ Inmiddels is de eerste productie van allulose begonnen en wij zijn méér dan nieuwsgierig.