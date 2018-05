Dankzij deze tips bespaar je heel wat geld op boodschappen

Het is vaak een grote maar noodzakelijke kostenpost: de boodschappen. Wil je hier en daar wat geld besparen? Volgens budgetexpert Nikki Storey moet je met een gezin van vier zo’n twee weken rond kunnen komen van 125 euro. De Australische deelt haar tips.

Zolang niemand in het gezin speciale voeding of iets dergelijks nodig heeft, moet je het met iets meer dan 60 euro per week kunnen redden. Tenminste, dat stelt Nikki Storey. Zij geeft in haar thuisland financiële workshops aan mensen die minder geld te besteden hebben en wel de nodige bespaartips kunnen gebruiken.

Goede planning

Volgens Nikki draait besparen op je boodschappen allemaal om een goede planning. ‘Als je plant wat je gaat kopen, is het veel makkelijker om je aan het budget te houden.’ Dit zijn haar gouden tips:

Bedenk hoeveel dagen je de komende dagen thuis eet en plan meteen in wát je dan op tafel zet. Maak een boodschappenlijstje en houd je hieraan in de supermarkt. Wat heb je nog in de voorraadkast liggen? Plan hier je maaltijden omheen. Blader thuis alvast de folders door en kijk in de winkel wat er in de aanbieding is. Maar pas op: koop alleen de spullen die je ook écht nodig hebt. Check de eenheidsprijzen. Zo kom je erachter of je echt een koopje doet wanneer er iets in de aanbieding is. Kies vaker voor huismerkproducten, deze zijn tegenwoordig vaak van goede kwaliteit. Koop schoonmaakmiddelen, toiletartikelen, wc-papier, verzorgingsproducten en ga zo maar door, alleen wanneer er echt een goede aanbieding is. Sla in en leg een voorraadje aan zodat je ermee door kunt totdat er weer een goede aanbieding is. Vergeet geen spaarkaarten te gebruiken. Boodschappen doen moet je toch, en op een later moment heb je er profijt van.

Bron: GVA.be | Beeld: iStock

