Da’s fijn wakker worden: je kan nu slapen in een chocoladehuis

1360 kilo aan chocolade, wij zouden er wel raad mee weten. Top chocolatier Jean-Luc Decluzeau wist er óók raad mee en bouwde er een vakantiehuisje van. Het leukste: je kunt er nu slapen.

Nee, dit is niet de állerbeste natte droom die je hebt gehad en ook geen fragment uit Sjakie en de Chocoladefabriek. Dit huis van 18 vierkante meter bestaat echt! Ook wel leuk: het huis staat praktisch naast de deur namelijk in Sèvres, Frankrijk. De muren, open haard, boekenkast, kasten, keuken, alles maar dan echt alles is gemaakt van chocolade. Als je dacht dat dit alles was, dan heb je het flink mis! Bij het verblijf zit ook nog een diner en een workshop mini-chocoladehuisjes maken van de chocolademan himself.

Deze verrukkelijke overnachting staat voor 50 euro op booking.com en is geschikt voor maximaal 4 gasten. Er zit wel een addertje onder het gras: alléén morgen (26 september) 10.00 uur kan je nog boeken voor 5 of 6 oktober.

