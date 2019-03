Dat wordt smullen: deze meubelgigant verkoopt binnenkort roze vegan softijs

Tegenwoordig kun je bij IKEA voor veel meer terecht dan alleen interieur. Ze hebben ook heel veel lekkers: Zweedse gehaktballetjes, hotdogs en ook softijsjes niet te vergeten. Binnenkort komt IKEA met een vegan variant op een van die snacks. En daar worden we heel blij van!

Vanaf april komt IKEA met een roze vegan variant op het softijsje. Naast dat wij heel blij worden van het roze ijs, is de planeet dat ook. Het ijsje stoot namelijk de helft minder CO2 uit dan een normaal softijsje. Het ijsje is gemaakt van fruit en aardbeienpuree en kost maar €0,50!

Goed bezig

Het doel van IKEA is om in de toekomst steeds meer gezondere en duurzamere producten aan te bieden die iedereen kan betalen. Naast de vegan hotdogs die ze al hebben en dus binnenkort ook het ijsje, staat een plantaardige lasagne ook op de planning. Nu maar hopen dat het geen 1 aprilgrap is, want dan hebben we nóg een reden om vaker langs IKEA te gaan!