De beste tips voor Vancouver volgens een local

Lydia Datema (32) woont sinds 2018 in Vancouver, een stad met conceptstores en hippe koffiezaken. Maar het mooiste is de omgeving vol Canadese natuurpracht.

Wat maakt Vancouver zo leuk?

‘Het is een jonge stad, omringd door bergen en water. Mensen zijn hier klimaatbewust en veel met sporten en gezondheid bezig, er hangt een heel sportieve vibe. In de winter sta je binnen een halfuur op de piste, in de zomer zie je de beren en orka’s. Wat veel mensen ook niet weten, is dat hier ook een grote filmcultuur heerst. Soms loop je zomaar langs een complete filmset. Zo zijn films als Pirates of the Caribbean, The butterfly effect en Fifty shades of grey hier gefilmd. Het is een internationale stad met een heel diverse samenleving.’

Waarom ben je er gaan wonen?

‘Tijdens mijn studie psychologie zat ik al in de gemeenteraad en daarna ben ik in de politiek blijven werken. Interculturele en internationale samenwerkingen vind ik interessant, dus ik besloot me daarin verder te specialiseren. Vancouver is enorm bezig met diversiteit en inclusiviteit, waar ik veel van kan leren.’

Waar hangen alle hippe locals uit?

‘De meeste Vancouverites hebben een actieve lifestyle. In plaats van bier drinken en bitterballen eten gaan ze bijkletsen in de bergen tijdens het hiken. Of hardlopen langs het strand. Veel hippe (vis)restaurants vind je in Yaletown, een trendy wijk waar veel yuppen naartoe gaan. Daarnaast ligt Davie Village, de meest relaxte wijk van Vancouver. In Mount Pleasant vind je gave street art en veel microbreweries. Kitsilano is de wijk met een relaxte surf-hipster-cultuur: hier kun je op het strand zitten met je vrienden of beachvolleyballen.’

Lydia’s beste tips:

Lekker bakkie bij Musette: ‘Van Amsterdam naar Vancouver is het zo’n 9,5 uur vliegen. Wie bij aankomst of de eerste dagen wel een goede koffie kan gebruiken, is hier aan het goede adres. Musette is een van de leukste koffiezaakjes van de stad. In het weekend zijn laptops een no-go, zodat het café niet alleen vol zit met digital nomads maar mensen ook echt met elkaar praten.’ musettecaffe.com

De hort op naar Vancouver Mural Festival: ‘Vancouver kent niet zo’n nachtleven als de meeste plekken in Europa. Het leukst is om naar het Vancouver Mural Festival te gaan, in de wijk Mount Pleasant, waar je het hele jaar door prachtige street art kunt vinden. Er is muziek, er zijn foodtrucks en je kunt er zelf ook kunst maken of gaan rolschaatsen.’

vanmuralfest.ca

Shoppen bij Hunter and Hare: ‘In Vancouver zijn veel conceptstores en boetiekjes. Soms gecombineerd met een luxere tweedehands kledingwinkel zoals Hunter and Hare. Je vindt hier ook veel leuke kaartjes en cadeautjes.’

hunterandhare.com

Lekker eten bij India Bistro: ‘Dit is mijn favoriete restaurant. Het eten is hier zó lekker en het personeel is er super aardig. Nederlandse horeca kan echt nog wat leren van de Canadese service en klantvriendelijkheid. Als er vrienden op bezoek zijn en we nemen ze mee naar India Bistro, vragen ze altijd of we later in de week nog een keer naar dit restaurant kunnen gaan, omdat het er zo lekker is. De butter chicken is mijn absolute favoriet.’

indiabistro.ca

Granville Island mag je zeker niet overslaan: ‘Vanuit de stad kun je met een watertaxi naar het schiereiland Granville Island. Op de boot kun je contant betalen en binnen een paar minuten zit je op een eilandje en kun je naar het overdekte Granville Public Market. Hier kun je heerlijk eten met uitzicht op de stad, maar ze hebben ook lekkere taartjes, macarons en zalm om mee naar huis te nemen.’

Meer tips van Lydia? Check VIVA 31! De editie ligt nu in de winkel of kan je hieronder online bestellen.