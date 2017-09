De dag goed beginnen? Neem een bakje gin-yoghurt

Je zou bijna denken dat er geen etenswaren meer over zijn om gin aan toe te voegen, maar niets blijkt minder waar. Het merk Rachel’s komt nu namelijk met gin-yoghurt. Say what?!

Alcohol bij je ontbijt: eerlijk gezegd moeten we er niet aan denken. Maar wie weet helpt de gin-yoghurt je juist wel de dag door, als je bijvoorbeeld met je verkeerde been uit bed bent gestapt of een spannend (sollicitatie)gesprek hebt.

In de yoghurt zit vijf procent organische gin. Daarnaast bevat het ook citroen, wat voor een frisse smaak zorgt. Rachel’s wordt bij verschillende Nederlandse supermarkten verkocht, maar de gin-variant is er nog niet verkrijgbaar. Aangezien ie in het buitenland al wel in het koelvak staat, kunnen we alleen maar hopen dat de alcoholyoghurt ook snel naar ons kikkerlandje komt.

Bron Beautify | Beeld Shutterstock