Dit is waarom een kater van de alcohol soms omslaat in een emo-kater

Die december-feestmaand is leuk en alles, maar vaak horen er ook de nodige katers van de alcohol bij. En die katers, die worden steeds hardnekkiger naar mate je ouder wordt. Werd je in je tienerjaren nog louter bedwelmd door hoofdpijn waarvan je genezen was door de inname van een gemiddeld McDonald’s-menu, nu loop je het risico op een emo-kater. Klinkt dat je bekend in de oren? En terecht, want er is een erg plausibele verklaring voor.

De emo-kater

De emo-kater. Het is misschien wel de meest vervelende kater der katers. De emo-kater duurt vaak een hele dag en laat je voelen alsof je langzaam, héél langzaam, doodgaat. Slaat deze afschuwelijke kater pas écht hard in, dan krijg je ook te maken met een achtbaan van negatieve emoties. Alle vreselijke, angstige gevoelens die je in lichaam hebt, worden dan naar boven getoverd. Echt, it’s magic. Je gaat piekeren over de kleinste dingen, malen over de grootste dingen, het houdt niet op. Logisch gevolg van de emo-kater is dat je denkt dat je de enige bent die een kater zo ervaart. Maar lucky you, het overkomt meer mensen!

Shy much?

De Britse Universiteit van Exeter deed onderzoek naar de emo-kater en publiceerde haar resultaten in het academische tijdschrift Personal and Individual Differences. Hieruit blijkt dat mensen die erg verlegen zijn, een grotere kans op de emotionele kater hebben.

Waarom? Dat zit zo: verlegen mensen drinken vaak een glaasje alcohol om zich losser te voelen in sociale situaties (doen ook niet-verlegen mensen dat niet…? Guess so.) Afijn, in het moment zelf voel je je ook losser, maar je onderdrukt – al dan niet onbewust – angstgevoelens.

Boomerang-effect

Life wouldn’t be such a bitch, als ook deze onderdrukte gevoelens van angst niet als een boomerang terugkwamen. In your face, zeg maar. ‘We weten dat veel mensen drinken om angstgevoelens in sociale situaties te verlichten, maar dit onderzoek suggereert dat dit de volgende dag reboundgevolgen kan hebben. Op het moment zelf kan alcohol hen inderdaad angstig maken, maar wanneer het alcoholgehalte daalt, ervaart het lichaam ontwenning en komen die vreselijke gevoelens weer terug,’ aldus de onderzoekers. Ze hebben er zelfs een naam voor: hangxiety.

Hangxiety

Ze hebben er zelfs een naam voor: hangxiety. Deze term – een afkorting van natuurliojk hangover anxiety – moet de lading dekken voor je paniekerige, trillerige kater. De emo-kater dus. Die vicieuze cirkel waarin je terecht komt, is ook bere logisch. ‘Alcoholafname veroorzaakt fysiologisch een toename van de hartslag, een symptoom dat personen angstig maakt, omdat het ook een symptoom is van hoge angst. Hetzelfde geldt voor het trillen van je lichaam. Ook kan het zieke gevoel van een kater maken dat iemand die angstig is zich angstiger voelt.’

It’s not you, it’s hangxiety

Lang vervelend verhaal over katers kort: het ligt niet aan jou, maar aan de kater. We hebben er allemaal last van. Daar mag op gedronken worden!

Bron: Elite Daily, beeld: iStock