Wat is er nou gezonder dan een flinke portie groente op je bord? Erg aantrekkelijk klinkt dan echter niet altijd, maar daar brengen we met deze verrassende recepten verandering in. Met deze drie gerechten smaakt al die groente nog verdomd goed ook.

Quiche met lente-ui

Voor 12 personen

Voor het korstdeeg:

250 g bloem, plus extra om te bestuiven

100 g gezouten koude boter, in stukjes

zoutvlokken

1 eidooier

1 el appelciderazijn

Verder nodig:

15 lente-uien

50 g boter

125 g spek, in blokjes van 1 cm

200 ml dikke room

8 eieren

3 el grof gehakte dille, plus extra om erbij te serveren

½ tl gemalen nootmuskaat of geraspte, verse nootmuskaat

100 g gruyère, cheddar of Goudse belegen, geraspt

bladpeterselie, ter garnering (optioneel)

Doe voor het deeg de bloem en boter met ½ tl zoutvlokken en ½ tl gemalen witte peper in een keukenmachine en laat draaien tot het deeg eruitziet als broodkruimels. Voeg de eidooier en appelciderazijn toe en pulseer tot het deeg een bal wordt, voeg 1 tl water per keer toe als dat nodig is voor de samenhang van het deeg.

Maak een schijf van het deeg en verpak in plasticfolie. Laat 1 uur in de koelkast liggen. Verwarm de oven voor op 220 °C. Bekleed een taartvorm met een inhoud van 1,25 liter met bakpapier. Rol het deeg uit op een met bloem bestoven werkblad tot een dikte van 5 mm. Bekleed de quichevorm met het deeg, duw het in de randen en laat over de rand hangen. Koel de bodem 15 minuten in de koelkast.

Prik met een vork gaatjes in de bodem en snijd het overhangende deeg weg. Leg een vel bakpapier op de bodem, vul de taartvorm met bakbonen en bak 20 minuten. Verwijder het bakpapier en de bakbonen, bak de taartbodem nog 10 minuten tot hij goudbruin en krokant is. Snijd de witte uiteindes van de lente-uien in dunne ringen, hak de groene stengels in stukken van 1 cm en bewaar de puntjes in hun geheel.

Smelt de boter in een koekenpan, bak de witte lente-uiringen en het spek 3 tot 4 minuten op matig vuur. Schep in een kom en laat iets afkoelen. Voeg de dikke room, eieren, dille, nootmuskaat, gruyère en groene lente-uistengels toe en klop om alles te mengen. Breng de vulling op smaak met zeezout en versgemalen zwarte peper. Schenk de vulling op de taartbodem. Verlaag de oventemperatuur tot 150 °C. Bak de quiche 40 minuten tot het ei is opgestijfd. Snijd de topjes van de lente-ui in dunne ringen en strooi wat bladpeterselie en extra dille over de quiche. Serveer warm.

Geroosterde radicchio Voor 6 tot 8 personen, bijgerecht 2 kroppen radicchio

geraspte schil en sap van 1 onbespoten sinaasappel

80 ml rodewijnazijn

40 g gedroogde zure kersen of gedroogde cranberry’s

200 g halloumi, verkruimeld

45 g kappertjes

80 ml extra vierge olijfolie

½ bos bieslook, fijngehakt Verwarm de oven voor op 220 °C. Bekleed een bakplaat met bakpapier. Zet beide radicchio rechtop op de stronk, kerf een middelgroot kruis in de bovenkant van de krop, diep genoeg om door de bladeren te snijden, maar zorg dat de krop niet uit elkaar valt. Verwarm in een kleine steelpan sinaasappelsap en rodewijnazijn tot het net kookt. Voeg de kersen of cranberry’s toe, meng goed en laat de vinaigrette 5 minuten staan zodat het kan wellen. Verdeel intussen de halloumi en kappertjes over een bakplaat en sprenkel de olijfolie erover. Zet de bakplaat onder in de oven. Zet de kroppen radicchio op een rooster boven de bakplaat met de halloumi en rooster 12 tot 14 minuten, tot de bladeren heel donker en bijna verbrand zijn en de halloumi goudbruin is. Haal de radicchio uit de oven, trek aan de punten zodat de bladeren iets verder uit elkaar staan en zet de radicchio op een bord of in een kom. Schenk de vinaigrette erover en bestrooi met het halloumi-mengsel, bieslook en sinaasappelrasp. Sprenkel er olijfolie over en serveer meteen. Smokey gebakken bonen Voor 4 personen 1 gerookte chorizoworst, vel verwijderd, fijngesneden

2 tenen knoflook, grof gehakt

1 el olijfolie

1 ui, gesnipperd

½ tl komijn • ½ tl zoetepaprikapoeder

1 gedroogde anchopeper, fijngesneden (optioneel)

800 g (2 blikken) hele gepelde tomaten

2 tl tomatenpuree

1 tl bruine basterdsuiker

1 tl zoutvlokken

800 g (2 blikken) cannellinibonen, uitgelekt en afgespoeld

4 eieren

peterselie, fijngehakt

warme toast Bak de chorizoworst in een ovenvaste pan tot hij begint te sputteren en er wat feloranje olie vrijkomt. Doe de olijfolie en ui erbij en roer door. Leg een deksel op de pan, draai het vuur laag en laat minstens 10 minuten fruiten tot de ui glazig is. Roer de knoflook, komijn, het zoetepaprikapoeder en de anchopeper erdoor. Voeg de tomaten, tomatenpuree, bruine basterdsuiker en zoutvlokken toe. Breek de tomaten in stukjes met een houten lepel. Laat alles zachtjes koken. Verwarm de oven voor op 180 °C. Giet de cannellinibonen af, roer door het tomatenmengsel en laat

de smaken intrekken. Zet de pan in de oven en bak, onbedekt, 10 minuten. Haal de pan uit de oven en gebruik een houten lepel om vier kuiltjes in het mengsel te maken. Breek de eieren in de kuiltjes. Zet nog eens 5 tot 6 minuten in de oven, tot het eiwit gestold is en de dooier zachtgekookt. Bestrooi met de peterselie en serveer warm, met toast.

Productie: Michelle Wolfkamp | Tekst: Alice Zaslavsky | Foto’s: Ben Dearnley