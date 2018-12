Kom maar door: ‘Derde Kerstdag nieuwe trend onder jongeren’

Op de ene avond schuif je aan bij je schoonfamilie, op de andere avond is je eigen familie aan de beurt. Bij die laatste betekent het dat je vaak terug gaat naar het dorp of de stad waar je getogen bent en met een beetje geluk ga je diezelfde avond de kroeg in en is het een feestelijk weerzien van jeugdvrienden. Voor veel mensen is dat hoe het er aan toe gaat, tijdens de kerstdagen. Maar onderzoeksbureau Motivaction signaleert een nieuwe trend: de feestelijke activiteiten op ‘derde kerstdag.’

Eerste, Tweede én Derde Kerstdag

Want iedereen tussen de 18 en 30 jaar weet: Eerste en Tweede Kerstdag staan vooral in het teken van (verplichte) familiebezoekjes. Maar creatief als we zijn, hebben we er in de loop der jaren voor gezorgd dat we ook onze vrienden kunnen zien tijdens de feestdagen. Deze improvisatie leidt tot een nieuwe trend; steeds vaker wordt er nu ook een ‘derde kerstdag’ aan vastgeplakt.

Na twee dagen – die vaak voelen als twee weken – te hebben doorgebracht met de familie, kijkt maar liefst 82% uit naar een gezellig avondje met vrienden. Sterker nog: 41% geeft aan wel toe te zijn aan een verzetje.

Van piek op de kerstboom naar pieken met elkaar

En reken maar van yes dat dat verzetje er komt. Meer dan een kwart (27%) besluit er samen met vrienden een zogenaamde ‘derde kerstdag’ aan vast te plakken. Niet alleen om met elkaar te eten en spelletjes te doen, maar juist ook om er nog even een écht feestje van te maken. Zo doet de één een gezellig borreltje in de kroeg (28%) en proost de ander met zijn vrienden op een huisfeest (21%). Nog éven pieken met elkaar dus, dat idee.

Derde Kerstdag

Spreekt het idee van Derde Kerstdag jou aan? You are not alone. Een derde van de Nederlandse jongeren (30%) vindt namelijk dat derde kerstdag een nationale feestdag zou moeten zijn. Zien wij ook wel zitten.

