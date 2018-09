Als echte Hollanders moet je alle soorten pannenkoeken geprobeerd hebben. Met zalm, hummus of brie. Op deze drie plekken kun je ze op een bijzondere manier eten.

Hight tea met pannenkoek

In het knusse grandcafé Hart van de Betuwe in Tiel kun je genieten van een ‘high pancake’. Hier bak je je eigen pannenkoeken, zo veel als je wilt. En je kleedt ze aan met hazelnootpasta, roombrie of snoepgoed. Vet genieten!

hartvandebetuwetiel.nl

All day long

Bij Lilith in Rotterdam krijg je een flinke stapel pancakes, afgemaakt met royale toppings. Het beste aan dit alles is dat je ze van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat kunt bestellen. Ideaal als je om vier uur ’s middags ineens zin hebt in een lekker ontbijt en er de beste koffie bij wilt.

lilithcoffee.com

Anna Pancakes

Over the top pannenkoeken vind je bij het pas geopende Anna Pancakes in Utrecht. Ze lijken op American pancakes – klein en dik – en je eet ze met alles: van zalm of hummus tot pulled pork of vers fruit. Een explosie van smaken en kleuren.

facebook.com/ANNA-Pancakes

What we like is afkomstig uit VIVA 37-2018. Deze editie ligt t/m 18 september in de winkel of kun je hieronder online bestellen.

Beeld: iStock