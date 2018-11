Goed nieuws in chocoladeland: het merk Hands Off My Chocolate komt met drie (!) nieuwe smaken, speciaal voor kerst. Yay!

Na de veel te lekkere paaseitjesreep kun je nu ook tijdens kerst genieten van speciale chocola van Hands Off My Chocolate. De kerstkransjes zijn te verkrijgen in de smaken Strawberry & Meringue White Chocolate, Cinnamon Cookies Milk Chocolate en Nougat & Macarons 70% Dark Chocolate.

Verantwoord chocola eten

Extra leuk: de repen zijn van eerlijke, Belgische chocolade gemaakt. Hands Off My Chocolate zorgt ervoor dat boeren in Ghana, Ivoorkust en Tanzania geld krijgen om te investeren in hun bedrijven. Ook krijgen ze ondersteuning bij het verbouwen van duurzame cacao.

De kerstkransjes zijn rond de feestdagen verkrijgbaar bij Jumbo, Plus, Dirk, Deka, Hoogvliet, Marqt, Jumbo en Makro voor € 2,29. Welke ga jij proeven?

