Elke donderdag geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: hoe stop je met snacken en val je af?

Je herkent het vast: je voelt je buik weer rommelen en pakt snel een snack. Het is erg verleidelijk om te snacken; het is lekker, het vult, het is makkelijk, maar helaas ongezond.

De laatste tijd is VIVA-forummer S. meer aan het werk en heeft ze steeds veel honger. Hierdoor is ze aangekomen. ‘Het lukt me niet zo goed om consequent naar mezelf te zijn en geen ongezonde dingen te snaaien.’ Haar zwakke moment ligt rond 16.00 uur en na het avondeten voelt ze zich niet verzadigd. Ze vraagt zich af of de andere forummers tips hebben om van deze snaai-impulsen af te komen en af te vallen.

