Diëtisten: vegetariërs hebben extra eiwitten nodig na corona

Het is geen nieuws dat veel mensen na corona een lange herstelperiode tegemoet gaan. Nu blijkt dat vegetariërs in die periode extra op hun voeding moeten letten.

Eiwitten zijn onmisbaar voor de opbouw van geslonken spiermassa, weerstand en herstel. Dat zit in eieren, vlees, zuivel en peulvruchten. Als veganist of vegetariër is het dus belangrijk om extra voeding met eiwitten te eten. Dat concludeerden diëtisten die de afgelopen maanden duizenden ex-coronapatiënten bijstonden.

Op krachten komen

Corona is een aanslag op het lichaam. Wanneer het virus weg is, hebben veel patiënten tijd nodig om weer op krachten te komen. “Dat kan wel een halfjaar tot driekwart jaar in beslag nemen”, zegt Annemieke van Ginkel, directeur van Dieëtheek, tegenover Telegraaf.

Patiënten die op de IC lagen, kunnen wel tot een kilo per dag verloren zijn. De klachten in de herstelperiode gaan dan ook verder dan vermoeidheid alleen. “Als patiënten bij ons komen, zien we vaak nog steeds grote vermoeidheid, misselijkheid, kortademigheid en slikproblemen. Samen met de fysiotherapeut proberen we hen erbovenop te helpen.”

Energie en eiwitten

Volgens diëtist Ana Kordic van het Erasmus MC is ziek zijn ‘topsport’. Daarom zijn energie en eiwitten de belangrijkste factoren in voeding om te herstellen. Ook als je geur en eetlust nog niet terug zijn, is het belangrijk toch te eten. Zonder energie heeft het lichaam immers geen brandstof om te revalideren.

De diëtisten raden per dag gemiddeld 1,5 gram eiwit per lichaamskilo aan. Dat is voor vegetariërs en veganisten nogal een uitdaging. Op het lijstje van het Erasmus prijken namelijk producten als eieren, zuivel, vlees, kip, kalkoen, vleeswaren, vis en kaas. Dat betekent overigens niet dat het onmogelijk is. In peulvruchten, pinda’s en soja zitten ook eiwitten.

‘Enorme impact’

Iedereen is anders. Diëtisten kunnen je een individueel advies aanbieden. De eerste zeven uren worden voor ex-coronapatiënten binnenkort opgenomen in de basispolis. Of dat genoeg is, is maar de vraag. De Nederlandse Vereniging van Diëtisten mikt zelf op vijftig kwartier: ruim twee keer zoveel als nu van de minister wordt gevraagd. “Sommige patiënten zijn na drie maanden redelijk hersteld, maar anderen hebben echt meer tijd nodig. Deze ziekte heeft een enorme impact op het lichaam.”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Telegraaf. Beeld: iStock