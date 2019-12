Dít doen de feestdagen met je lijf en tips om ermee om te gaan

De feestdagen staan in het teken van gezelligheid, cadeaus én eten en drinken, vooral veel en ‘slecht’ eten en drinken. Van een pak kerstkransjes tot een fles champie. Hoewel we allemaal weten dat die overdaad zijn tol eist, kan het je lijf ook op andere manieren beïnvloeden…

Dit zijn de tips om de feestdagen door te komen zónder dat je de noodzaak voelt om je broeksknoop open te zetten.

Probeer jezelf niet uit te hongeren overdag

Yes, de feestdagen! We horen je denken…overdag gewoon weinig tot niets eten (lees: een cracker kaas en een stuk ontbijtkoek) en dan aan het kerstdiner bunkeren. Think again! Met een lege maag aan tafel leidt tot minder zelfbeheersing over je voedingskeuzes. Zo kan je een onbedwingbare trek krijgen in snelle koolhydraten a.k.a. die perfect gebakken lopende moelleux, wat zorgt voor een piek in je bloedsuikerspiegel, gevolgd door een after dinner dip.

Probeer daarom door de dag heen toch al enkele gezonde, lichte maaltijden te eten. Focus je daarbij op magere eiwitten en vezelrijke plantaardige voeding, zodat je jezelf beter in de hand aan de kersttafel.

Hou je porties klein

Maar fijn! Als er voor je een heerlijke feestmaaltijd staat, is het moeilijk om je bord niet rijkelijk te vullen met al dat lekkers. Snappen we. Hoewel het misschien heerlijk smaakt, is het veel moeilijker voor je lichaam om zo’n zware maaltijd te verteren, wat betekent dat je later ook moeite hebt om de slaap te vatten en meer risico loopt op pijn aan je galblaas.

Good to know: het duurt gemiddeld een tot drie uur om een gewone maaltijd te verteren. Bij een grote maaltijd (denk aan een bord Indische rijsttafel) kan oplopen tot acht à twaalf uur.

Stop als je voldaan bent

Moeilijk gezegd, dan gedaan. Nadat je je al helemaal liet gaan bij het voor- en hoofdgerecht, kom je misschien in de verleiding om te zeggen: “Ik heb toch al veel te veel gegeten, wat maakt dat extra stukje taart dan nog uit?” Als je in een patroon van overeten raakt, kan het immers voelen alsof die tweede (of derde) portie geen verschil meer maakt.

Toch maakt het wel degelijk een verschil als je stopt met eten als je je vol voelt. Zo zal je veel minder klachten als een opgeblazen gevoel, slapeloosheid, indigestie en winderigheid ervaren én je kan morgen nog altijd genieten van die moelleux. Win-win!

Timing is alles

Als je toch graag een grote maaltijd wil eten, probeer die dan al vroeg op de avond te nuttigen (zeker voor 20.00!). Zo geef je je lichaam genoeg tijd om te verteren, zodat je ook beter slaapt ’s nachts. Als je je meteen na een overweldigende berg voedsel neerlegt, is de kans op brandend maagzuur bovendien veel groter. Kies er liever voor om nog een korte wandeling te maken na het eten. Die helpt niet alleen je bloedsuikerspiegel onder controle te houden, maar bevordert ook je spijsvertering.

Beperk cocktails en cafeïne

Lastig, we feel you! Hoewel enkele glaasjes je misschien beter doen indommelen, verslechteren ze wel je slaapkwaliteit waardoor je minder diep slaapt en vaker wakker wordt. Dat een kopje koffie ook niet echt slaapbevorderend werkt, hoeven we je vast niet meer te vertellen. Maar je vermijdt ook beter alle andere voedingsmiddelen die cafeïne bevatten zoals thee, frisdrank en chocolade voor je onder de wol kruipt.

Mensen die in het algemeen al slecht inslapen, nuttigen beter minstens acht uur voor het slapengaan geen cafeïne meer. Of je moet een after party pakken, dan is het anders…

Bron: HLN.be, beeld: iStock