Het is al een aantal jaar op rij hét zomerdrankje en ook dit jaar mag de Aperol Spritz natuurlijk niet ontbreken op het terras. Er is namelijk weinig lekkerders dan dit verfrissende drankje op een warme zomerdag – moeten die warme zomerdagen wel even komen, natuurlijk.

Maar het is ook lekker voor bij de borrel of uitgebreide picknick. En als je dan toch zelf aan de slag gaat, let dan even op: want dít ingrediënt maakt je zelfgemaakte Aperol Spritz nog lekkerder dan dat-ie al is.

Sinaasappelschil

Jawel, je leest het goed: voeg een stukje sinaasappelschil in het drankje toe en je zult zien dat dit je drankje een extra fruitige kick geeft. Het beste is om je glas een beetje in te wrijven met de schil, zo komen de oliën uit de schil vrij.

Zorg ervoor dat je de sinaasappel van te voren even wast en schil een stuk van de schil eraf. Dit kun je het beste doen met een zesteur, maar mocht je dat niet in huis hebben dan werkt een dunschiller ook. Denk er wel om dat je niet het witte gedeelte van de schil meeneemt, want dan maak je je drankje juist bitter in plaats van fruitig – en daar moet je maar net van houden.

Zo maak je de Aperol Spritz

Mocht je zo iemand zijn die dit drankje eigenlijk alleen maar op het terras bestelt, en heb je geen idee hoe je dit zelf doet? Let dan even op, want zo moeilijk is het niet.

Dit heb je nodig:

Prosecco

Bruisend water

Aperol

Sinaasappel

Schil de sinaasappel en wrijf daarmee het glas in. Giet zo’n 90 ml prosecco in een glas, gevolgd door ongeveer 60 ml Aperol. En top het glas af met 30 ml bruisend water. Voeg tot slot nog een aantal ijsblokjes toe en mocht je nou echt willen uitpakken: voeg dan ook nog de schil van de sinaasappel toe aan het glas, want dat staat wel zo gezellig. Tip: gooi de ijsblokjes pas op het laatste moment erbij, als je hiermee begint is de kans groot dat het koolzuur uit de prosecco en het bruisend water verdwijnt, en dat is zonde. Overigens kun je zelf natuurlijk een beetje experimenteren met de verhoudingen, jouw feestje!

Bron: Freundin | Beeld: Unsplash