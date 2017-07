Dit is de reden dat sommige mensen niet van kaas houden

Kaas op een bruine boterham, een kaasplank bij de borrel en parmezaan over onze pasta: we love it. Een leven zonder kaas kunnen we ons dan ook maar moeilijk voorstellen. Toch zijn er genoeg mensen die er niet van houden, en waarschijnlijk is dít de reden.

Nieuw wetenschappelijk onderzoek wijst namelijk uit dat het genetisch bepaald kan zijn of je wel of geen kaasliefhebber bent.

Net als dat het bij koriander genetisch bepaald is of je er wel of niet van houdt, is dat ook zo bij kaas. Dezelfde chemische stof waardoor sommigen de heftige smaak van koriander proeven, werd ook teruggevonden in kaas, volgens wetenschappers van 23andMe.

Uit onderzoek blijkt dat 47 procent van de kaashaters ook een familielid heeft met een afkeur voor kaas. Dat geeft dus aan dat je genen bepalen of je die kaasplank laat voor wat het is, of niet.

Bron ELLE eten | Beeld iStock