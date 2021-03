Nu natuurlijke ingrediënten en materialen huidverzorgingsproducten, kleding en voeding veroveren, kan de wijnwereld natuurlijk niet achterblijven. Natuurwijn is booming, maar wat is eigenlijk nou precies het verschil met gewone wijn?

In Engeland zagen wijnboeren hoe de verkoop van natuurwijnen het afgelopen jaar steeg met 30%. De verwachting is dat dat aantal in 2022 is verdubbeld. Dan rijst natuurlijk de vraag wat natuurwijn nu zo geliefd gemaakt.

Geen pesticiden

Er bestaat geen officiële definitie voor natuurwijn. De meest gangbare stelregels zijn echter dat natuurwijn is gemaakt op kleine schaal die de druiven natuurlijk laten groeien, zonder interventies van buitenaf. De druiven bevatten dus geen pesticiden. Ook biologische en bio-dynamische wijn vallen onder de ‘natuurwijn’ paraplu. Over het algemeen wordt natuurwijn gezien als een milieuvriendelijk alternatief omdat geen conserveringsmiddelen als sulfiet en onnodige chemicaliën zijn toegevoegd.

Funky etiketten

Natuurwijn is niks nieuws, maar is dankzij steeds belangrijker wordende onderwerpen als milieu en gezondheid wel populairder geworden. En dan helpt slimme marketing natuurlijk ook mee. De natuurwijnen zijn voorzien van funky etiketten waar vaak jonge kunstenaars voor zijn ingeschakeld. Veel van de wijnboeren die natuurwijn produceren, kennen ook de weg op social media – wat nogal helpt om een groot publiek te bereiken.

Eigen smaak

Niet bepaald onbelangrijk: de smaak. Die is namelijk over het algemeen wel anders dan je gewend bent. Door de manier waarop natuurwijn wordt gemaakt, kunnen de boeren veel meer experimenteren met smaken. Door het gebrek aan chemicaliën zorgt de oxidatie en bacteriegroei voor een heel eigen smaakprofiel. Dat maakt de smaak ook wat aparter en wellicht even wennen. Dat heeft ook te maken met de onvoorspelbare gisten die je vindt op het vel van de druif. Die geven heel veel verschillende smaken af.

Troebel

Natuurwijn is vaak wat troebel omdat het niet wordt gefilterd. Het residu dat je ziet in de fles kan echter geen kwaad en heeft ook geen effect op de smaak. Ook goed om te weten is dat natuurwijn enorm varieert en het jaargang dus een nog groter verschil maakt dan bij reguliere wijn. Lastig is dus wel dat je niet zomaar weer exáct dezelfde smaak vindt als je je favoriete natuurwijn een jaar later koopt.

Het goede nieuws is dat steeds meer speciaalzaken natuurwijn aanbieden en er dus nog een wéreld aan wijn te ontdekken valt. Om te ontdekken of natuurwijn ook voor minder heftige katers zorgt, zit er maar één ding op: proeven die hap. Chin chin!

