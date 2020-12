Een oud & nieuw zonder oliebollen is als een kerst zonder kerstkransjes en als een Pasen zonder paaseitjes. Het hoort er gewoon bij. Gek genoeg blijkt het inschatten van de heerlijke deegballen altijd een ingewikkeld klusje; je houdt altijd over. Omdat we op 1 januari misschien nog een oliebolletje of twee willen, maar er op 2 januari écht helemaal klaar mee zijn; dit kun je doen met de overgebleven oliebollen.

Op 1 januari zijn ze meestal ook nog wel lekker, maar 2 januari beginnen ze toch echt oud te worden. Zet je goede voornemens nog maar even in de koelkast, want weggooien is zonde en deze receptjes zijn heerlijk!

Oliebollenwentelteefjes

Ouderwetse wentelteefjes, maar dan van oliebollen. Hoe? Simpel:

Mix een eitje met wat melk, kaneel en suiker. Snijd je oliebollen in plakken en wentel ze in het ei-melk mengsel. Doe wat roomboter in een pan en bak je oliebollenplakjes om en om een minuutje. Heerlijk anti-katerontbijtje.

Dit vergt iets meer werk, dus is misschien meer iets om te maken op 2 januari. Nodig:

– 75 g rozijnen

– 4 el bruine rum (of sinaasappelsap)

– 250 g oliebollen van de vorige dag, in boterham-dikke plakken

– ca. 75 g boter

– 200 ml melk

– 1 zakje vanillesuiker

– 80 g suiker

– 1 ei

– 2 eidooiers

– poedersuiker

– 2 ovenschalen; een kleine en een grote

Dan: wel de rozijnen in een kom met de rum. Snijd plakjes van je oliebollen en besmeer ze met boter. Leg ze in de kleine ovenschaal, dakpansgewijs. Rozijnen met rum ertussen gooien. Verwarm de oven op de grillstand vast voor tot 180 graden. Daarna aan de slag met de melk. Verwarm ‘m samen met de vanillesuiker en gewone suiker in een pannetje tot het kookt. Klop het eitje met de dooiers los en schenk het bij de hete melk. Gooi dit over de ovenschaal. Vul de grote ovenschaal met kokend water en zet de kleine schaal erin. Die moet tot aan de rand in het water staan. Zet daarna voor 25 minuten in de oven. Klaar? Gooi er wat poedersuiker over en geniet ervan.

Nog Franse kaasjes over van de borrel? Serveer ze met oliebollencrackers. Hoe? Gebruk het dikke stuk van de oliebol. Snijd dit in hele dunne plakjes en besprenkel met olijfolie. Leg in een voorverwarmde oven op 150 graden voor ongeveer 20 minuten. Als het goed is, zijn het hele harde crackertjes als je ze eruit haalt. Smullen!

Wafels zijn altijd een goed idee én werken perfect tegen een kater. Verwarm een wafelijzer of grilpan op middelmatige warmte. Warm? Bak de oliebol voor 4 tot 6 minuten. Dan tijd voor de chocolade: smelt dit au bain-marie. Je kunt hiervoor ook prima overgebleven chocoladeletters gebruiken. Doe het in een hittebestendige kom en zet boven een pan met kokend water. Laat de chocolade zacht smelten en roer door, voeg eventueel een scheutje melk toe. Dip dan de wafels in de gesmolten chocolade en kokos snippers. Lekker met wat rood fruit of banaan.

Dat die oliebol zoet is, betekent niet dat je er niets hartigs van kan maken. Croutons van oliebollen? Tuurlijk! Het beste werken de varianten zonder krenten, maar als je alleen met krenten hebt, kun je de croutons uiteindelijk door een geitenkaas salade met vijgen doen. Easy peasy klusje trouwens: snijd de oliebollen in kleine blokjes en bak in een pan met olijfolie en zout. Kan ook in de oven: verwarm ‘m voor op 170 graden en besprenkel je oliebollen blokjes van te voren met olijfolie en zout. Na een halfuurtje zijn ze klaar.

