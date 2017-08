We nemen er nog een: dit (mix)drankje heeft de minste calorieën ter wereld

Terrasmiddagen, festivals, avondjes in de kroeg: ze worden soms nét iets leuker met een alcoholisch drankje ernaast. Helaas is een biertje, glas wijn of ander drankje niet echt handig wanneer je wat gezonder probeert te leven. Daar is nu iets op gevonden.

De drie Amsterdamse ondernemers Frank de Ruwe, Reinier Steures en Matteo Lo Prete komen namelijk met het drankje Sterkwater op de proppen. Met slechts 69 calorieën per flesje is deze mixdrank extreem caloriearm én daarmee wordt de ‘skinny bitch’ – wodka spa rood – van de troon gestoten.

Sodawater en alcohol (4,5 procent) vormen de combinatie voor het nieuwe drankje, dat zich goed laat combineren met onder andere komkommer, munt, gember, basilicum, limoen. You name it. Sterkwater is vanaf dinsdag op de markt en wordt al bij verschillende horecagelegenheden aangeboden, zoals Hannekes Boom, Mojo Amsterdam en de Groene Vlinder.

Sterkwater is overigens meer dan dieet-proof. Voor een flesje betaal je in een horecagelegenheid € 3,50 – een stuk goedkoper dan het gemiddelde bacootje.

Beeld Sanoma Beeldbank