Dit populaire ontbijt zorgt ervoor dat je meer calorieën verbrandt

Het allerliefst ontbijten we met verse croissants, pannenkoeken en wat eieren met bacon. Niet per se de beste keuze, wel heel erg lekker. Maar misschien meer geschikt voor in het weekend. Om je dag namelijk pas echt goed te beginnen, mag havermout niet op het ochtendmenu ontbreken.

Waar je vroeger waarschijnlijk regelmatig een boterham met pindakaas – daar werd je immers groot en sterk van – kreeg voorgeschoteld, zitten we tegenwoordig volop aan de smoothie- en acai bowls, bakken kwark én havermout. Vooral dat laatste is de afgelopen tijd ongekend populair, want volgens veel topmodellen is haver het wondermiddel voor hun huid en lijf. Het is namelijk niet alleen onwijs gezond, het zorgt ook voor een voller gevoel.

Snoepgoed en dikmakers

Onderzoekscentrum Annals of Nutrition & Metabolism deed dan ook een onderzoek naar het populaire goedje, waaruit bleek dat haver ervoor zorgt dat je meer calorieën verbrandt. Je krijgt er namelijk flink wat energie van, oftewel grotere kans dat je gaat bewegen, en je krijgt minder zin in snoepgoed en andere dikmakers. Tijdens het onderzoek aten de deelnemers tijdens de lunch ook nog eens minder en bleken ze aan het einde van de dag minder calorieën binnen te hebben gekregen.

Wij weten wel welk ontbijtje we morgen voor onszelf klaarmaken.

Bron: Trend Alert | Beeld: YouTube, iStock