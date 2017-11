Dit eten in een vliegtuig is wel lekker, volgens een voedselexpert

Eten dat je in het vliegtuig krijgt, heeft nu eenmaal niet zo’n goede reputatie. Maar niet elk gerecht hoeft vies te zijn. Volgens een voedselexpert zijn er een aantal gerechten prima te eten wanneer je hoog in de lucht zit.

Frits Gross, culinary excellence directeur bij LSG Sky Chefs Asia Pacific, vertelt aan CNN dat gestoofde of gebakken rijst een goede keuze is als het op vliegtuigvoedsel aankomt. Dat gerecht ‘slaagt erin nog steeds smaakvol te zijn,’ zegt Gross. Ook groente en vette vis is betrouwbaar en lekker. Dit komt omdat dat voedsel het vocht goed kan vasthouden.

Voor vliegtuigmaatschappijen is de kwaliteit van het eten heel belangrijk. ‘Onze grootste zorg is de voedselveiligheid. Omdat we zoveel eten klaarmaken kunnen we het ons niet veroorloven dat er iets niet goed is. Je kunt je voorstellen hoe gemakkelijk een luchtvaartmaatschappij een rechtszaak aan haar broek heeft hangen. We kunnen gewoon geen enkel risico nemen,’ aldus Gross.

Bron Cosmopolitan UK | Beeld iStock