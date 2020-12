Wat is in deze dagen nou lekkerder dan een tulband? En dan ook nog eens een chocolade variant! Haal die mixer, spatel en schort maar snel uit de kast, want jij wilt déze tulband vanavond nog maken én serveren.

Wedden dat iedereen onder de indruk zal zijn van jouw bakkunsten.

De ingrediënten

De tulband:

250 gram ongezouten roomboter

Paneermeel

125 gram pure chocolade

250 gram witte basterdsuiker

1/2 theelepel zout

1 zakje vanillesuiker

5 eieren

250 gram zelfrijzend bakmeel

3 eetlepels cacaopoeder, gezeefd

Tulbandvorm

Gezouten Chocolade Karamelsaus :

200 gram fijne kristalsuiker

125 milliliter water

200 milliliter slagroom

50 gram pure chocolade

Grof zeezout

Aan de slag

Dit is hoe je begint:

Verwarm de oven voor op 180 graden. Vet de bakvorm goed in en bestrooi deze met paneermeel. Zorg ervoor dat de binnenkant goed bedekt is. Zo blijft de cake niet plakken! Klop het overtollige paneermeel uit de bakvorm. Smelt vervolgens de chocolade au bain-marie (boven een pannetje met water). Meng in een kom de boter, suiker, zout en de vanillesuiker en mix dit totdat er een licht en romig mengsel ontstaat. Voeg mixend 1 voor 1 de eieren toe. Blijf wél goed roeren zodat er een egaal mengsel ontstaat.

Voeg daarna de gesmolten chocolade toe en roer tot alles goed is gemengd. Voeg als laatste het zelfrijzend bakmeel en cacaopoeder toe. Wel goed roeren. Schenk het beslag vervolgens in de bakvorm en plaats deze voor 45 – 50 minuten in de oven. Klaar? Haal de bakvorm uit de oven en laat de tulband 10 minuten afkoelen in de vorm. Haal daarna de tulband uit de vorm en laat deze afkoelen op een rooster.

Tijd voor de saus:

Meng suiker en water in een pan en kook dit op laag vuur. Net zolang tot er een bruine karamelkleur ontstaat, het kan even duren maar je geduld wordt – uiteindelijk – beloond. Neem de pan van het vuur en blus deze af met de slagroom: pas op het is heet! Zet het pannetje terug op het vuur en kook de karamel tot een glad geheel. Het duurt even voordat er weer een gladde karamelsaus ontstaat (maar blijf roeren). Voeg de 50 gram chocolade en het zout toe (zoveel als je wilt). Goed roeren en voilà, daar is je heerlijke chocolade karamelsaus!

Tot slot:

Zeef het cacaopoeder over de tulband en verdeel de gezouten chocolade karamelsaus over de tulband. Serveer de cake met nog een extra beetje gezouten chocolade karamelsaus en smullen maar! Pas je op dat je je vingers er niet bij opeet.

