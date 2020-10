Supermarktketen Lidl scoort vooral hoog met haar groente- en fruitafdeling, maar ook wijnliefhebbers kunnen nu terecht bij de discounter. Master of wine Richard Bampfield testte verschillende Lidl-wijnen en kwam tot deze top zes.

Eerst over die felbegeerde titel ‘Master of Wine’. Ben je een Master of Wine, dan ben je zeg maar de Einstein op het gebied van alcoholische druivensap. Master of Wine (afgekort: MW) is een titel in de internationale wijnindustrie, hoewel het geen academische graad is. Wijn connaisseurs die een meester in wijn willen worden, moeten jarenlang studeren in zowel theoretische, praktische, technische en commerciële wijnkennis. Wereldwijd zijn er ongeveer 350 Masters of Wine (waaronder drie uit Nederland).

Richard Bampfield is een van die 350 MW’s en testte alle wijnen van Lidl, zonder de prijzen te weten. Hij kwam tot de volgende top 6:

Witte wijnen:

Chardonnay Coonawarra

Een koele, verfijnde Chardonnay van subtiel eiken. Licht tropisch met meloen fruit. €4,69. Chenin Blanc South Africa

Richard Bampfield omschreef deze wijn als ”correct in elk opzicht”. Een droge, knapperige verse wijn met een tropisch vleugje. €2,99. Chardonnay Colombard

Verfrissend, droog en rijp tropisch qua smaak. €3,49.

Rode wijnen