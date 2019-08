Doe het  lekker zelf! Zoet-pittige krokante  kippenvleugeltjes

Je kunt natuurlijk even bellen of weer langs de afhaalchinees. Maar waarom zou je, in plaats van met eetstokjes, niet zelf met pannen aan de gang gaan?

Voor 4 personen

1,6 kg kippenvleugels • ½ tl zout • ½ tl versgemalen zwarte peper • 1 tl geraspte verse gemberwortel • 125 g maïszetmeel • plantaardige olie, om in te bakken • 4 teentjes knoflook, geperst • 3 grote, gedroogde rode chilipepers, zaadlijsten verwijderd en in kwarten • 60 ml lichte sojasaus • 120 ml vloeibare honing • 1 el rijstazijn • 1 el palmsuiker • 1 el sesamzaad, geroosterd

Bereidingstijd: 40 minuten

Dep de kippenvleugels met keukenpapier tot ze helemaal droog zijn. Snijd de punten van elke vleugel en snijd ze in de lengte doormidden. Leg de kippenvleugels in een grote kom, meng met zout, peper en gember. Strooi het maïszetmeel in een tweede grote kom, wentel elke vleugel erdoor en druk voorzichtig aan zodat het maïszetmeel blijft plakken. Leg de gepaneerde kippenvleugels op een bord en zet apart. Verhit een grote wok met antiaanbaklaag op middelhoog tot hoog vuur. Voeg 1 à 2 eetlepels plantaardige olie toe en bak de knoflook en chilipeper 30 seconden, zorg dat de knoflook niet verbrandt. Voeg de sojasaus, honing en rijstazijn toe, roer goed door en laat een paar minuten zachtjes koken. Voeg de palmsuiker toe en roer totdat de suiker volledig is opgelost. Haal de pan met saus van het vuur en zet apart. Schenk zo veel plantaardige olie in een wok of diepe pan dat je de kippenvleugels kunt frituren en verhit de olie tot 170 °C. Bak de vleugels 8 tot 10 minuten in porties van 5, afhankelijk van de dikte. Keer de kippenvleugels geregeld zodat ze gelijkmatig garen. Schep ze vervolgens uit de olie en laat ze uitlekken en licht afkoelen op een rooster. Frituur op deze manier alle vleugels. Verhit de olie opnieuw (tot dezelfde temperatuur) en bak de vleugels nog eens 12 minuten totdat ze goudbruin en krokant zijn. Vergeet ze niet geregeld te keren. Laat de kippenvleugels uitlekken op een rooster en herhaal dit met de rest. Verwarm de saus in de wok, voeg de kippenvleugels toe en schep saus en vleugels goed door elkaar. Schep ze in een serveerschaal, bestrooi ze met het geroosterde sesamzaad en serveer direct.

