Donuts met muisjes! Er komen vier nieuwe donut-winkels in deze steden

Ook inwoners van Utrecht, Amstelveen, Roermond en Den Haag kunnen binnenkort trakteren op kleurrijke donuts, want Dunkin’ Donuts gaat in oktober in alle vier de steden een vestiging openen.

En daar mogen we Amsterdam voor bedanken. Want sinds Dunkin’ Donuts haar eerste vestiging op Amsterdam Centraal opende, staan er dikke rijen voor de deur. Daarom is de samenwerking met de Nationale Spoorwegen uitgebreid. Op 6 oktober zal ook Utrecht Centraal een Dunkin’ Donuts-filiaal krijgen.

Amstelveen

Het derde filiaal van Dunkin’ Donuts opent op 10 oktober in Amstelveen. Daar strijkt de donutbakkerij neer in het Stadshart van Amstelveen.

Roermond

En wie naar Roermond gaat, gaat daar meestal heen om te shoppen in de Designer Outlet. Shoppen en snoepen, het is een perfecte combinatie. Daarom krijgt ook de outlet in Roermond er vanaf 12 oktober een Dunkin’ Donut zaak bij.

Den Haag

Natuurlijk mag ’s lands politieke hoofdstad niet achter blijven. Ook daar opent binnenkort een Dunkin’ Donuts. Echter zal deze een tikkie anders dan de andere filialen zijn. Op het Spui in Den Haag opent Dunkin’ Donuts samen met ijszaak Baskin-Robbins. De exacte openingsdatum van dit filiaal is nog niet bekend, maar vermoedelijk medio november.

