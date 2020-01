Door deze gezonde vleesvangers is vegetarisch eten een eitje

Of je nu één keer per week vegetarisch wil eten of compleet om bent, wat je ook doet: het is een stapje in de duurzame richting. Mocht je het lastig vinden om te weten wat je nu lekker klaar kunt maken, dan zijn deze gezonde vleesvervangers een goede optie (al is er natuurlijk nog veel meer mogelijk!).

Lees ook:

Inspiratie nodig? Wat dacht je van deze vegetarische pasta met Licor 43