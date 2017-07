Door het eten van deze producten loop je het meeste risico op voedselvergiftiging

Diarree, misselijkheid, buikpijn, koorts… De symptomen van een voedselvergiftiging zijn allesbehalve een pretje. Jaarlijks hebben zo’n 76 miljoen mensen ermee te maken. Het is dus goed om te weten met welke producten je extra voorzichtig moet zijn.

Advocaat Bill Marler behandelt al meer dan twintig jaar zaken rondom voedselvergiftiging en kan zich inmiddels expert noemen. Op de website Healthy Way noemt hij vijf producten waar je in ieder geval mee op moet passen.

Oesters

Met deze delicatesse kan je maar beter voorzichtig zijn. Oesters worden namelijk ook wel ‘filter feeders’ genoemd, wat inhoudt dat ze alles (!) opeten wat ze tegenkomen. Gadver.

Rauwe spruiten

Door de bittere smaak zijn er veel mensen die er überhaupt niet van houden, maar anderen stoppen gerust een rauwe spruit in hun mond wanneer ze aan het koken zijn. Dat kan je beter niet (meer) doen. Dit geldt hetzelfde voor de rauwe kiemgroenten alfalfa: je loopt dan namelijk het risico op onder andere salmonella en E. coli. In 2014 zijn er in Amerika negentien mensen om het leven gekomen door het eten hiervan.

Voorgesneden fruit

Lekker makkelijk én gezond, die bakjes met voorgesneden fruit. Toch? Beter snijd je volgende keer zelf die meloen weer of bijt je gewoon in dat appeltje, want door het proces wat voorgesneden fruit doorgaat, wordt het stukken vatbaarder voor besmettingen.

Rauw vlees

Het is vast geen verrassing dat je moet oppassen met rauw vlees. Marler adviseert alleen een stuk vlees te eten dat met 70 graden of meer is verhit. In verband met salmonella en E. coli kan je je steak het best medium rare of well done bestellen. Let ook op met gehakt en hamburgers: dat is een nestelplek voor bacteriën.

Rauwe eieren

Gelukkig zijn we niet echt dol op rauwe eieren, want daarmee is het risico op salmonella groot. Om heftige koorts, diarree en flinke buikkrampen te voorkomen is het daarom belangrijk om uit te kijken met rauwe eieren, die je misschien wel gebruikt als je aan het bakken bent. De bacterie kan aan zowel de binnenkant van het ei zitten, maar ook op de schil.

Bron Healthy Way, JAN Magazine | Beeld Shutterstock