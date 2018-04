Dr. Oetker heeft vanaf nu ook belegde groentepizza’s in de schappen liggen

Het is weer weekend en dus mag er gecheat worden. En waarmee kun je dit nou beter doen dan een lekkere vette pizza. Of nou ja, vet? Met de nieuwste groentepizza’s van Dr. Oetker’s Yes, it’s PIZZA! ben je voortaan net iets verantwoorder bezig wanneer je je favoriete cheatmeal naar binnen werkt. Het pizzamerk heeft voortaan namelijk ook pizza’s met een bieten-, bloemkool- en spinaziebodem. Yum!

Oke, oke, het zit er niet per se uit als de lekkere vette kleffe pizza’s die je van Dr. Oetker gewend bent. Maar lekker en (een stuk) gezonder zijn ze ook. De bodems bestaan dan wel voor het grootste gedeelte uit tarwemeel, maar ook voor 37 procent uit de drie verschillende groenten. Uiteraard is de pizza voor de rest ook aardig healthy proof, al kun je er zelf natuurlijk ook nog allerlei dingen aan toevoegen.

Supermarkt

Tot nu toe hebben we de groentepizza’s – met een pittig prijskaartje van € 3,39 per stuk – alleen nog bij de Albert Heijn gespot, maar wie weet dat ze ook bij jouw plaatselijke supermarkt in de schappen liggen. Al kunnen we ons ook goed voorstellen dat wanneer je eenmaal aan het cheaten bent, je er ook voor de volle honderd procent voor gaat en gewoon lekker de ongezonde variant meeneemt.

Bron Oetker.nl | Beeld iStock