Samen delen… 3x hotspots met veel variatie

Ken je dat? Wanneer ze ergens zo veel lekkere opties op het menu hebben dat je niet meer kunt kiezen. Dat zal je bij deze drie hotspots gelukkig niet overkomen, want alle gerechten zijn namelijk perfect om met elkaar te delen!

Go east

Bij LE:EN in Utrecht eet je Aziatische gerechtjes die perfect zijn om te delen. Voor ieder wat wils, want de fusion-gerechtjes zijn geïnspireerd op smaken uit onder meer Japan, China, Vietnam, India, Indonesië en Sri Lanka. In de mooi ingerichte loods met comfortabele zithoekjes is het prima vertoeven tijdens lunch, borrel, diner en in de late uurtjes.

Hallo keuzestress

Het concept van Arneym in Arnhem is simpel: elke tafel krijgt één menukaart om te delen. Wat je er ook op aankruist, je krijgt de mooiste gerechtjes van vis, vlees of vega op een mooie plank geserveerd. Perfect voor een verrassende lunch, diner of borrel.

Wereldreis

Bij restaurant Ayla aan het Kruisplein in hartje Rotterdam zou je zomaar op een Spaanse markt, in een Griekse taverne, Italiaanse trattoria, Arabische bazaar of zelfs een New Yorks steegje kunnen zijn. Je kunt de gerechtjes bij deze internationale tapasbar allemaal proeven en delen. Aanrader: gepofte artisjokharten met schuimige saus van Parmezaan en venkelzaad.

