Driemaal raden: zo veel geld geven Nederlanders gemiddeld uit op een zonnig terras

Even een spelletje: hoeveel denk je dat wij Nederlanders gemiddeld uitgeven op het terras? Denk je zo’n 20 euro, of eerder in de richting van 45 euro? Tromgeroffel please…

In Nederland geven we al snel €38 per persoon uit op een zomers terras. Daarmee zijn we naast echte terras liefhebbers ook een van de koplopers binnen Europa. Alleen de Zwitsers geven meer geld uit buiten de deur, denk aan zo’n 44 euro.

En wat nuttigen we dan zoal op een terrasje in de zon? Voornamelijk gerechten uit de Franse en Italiaanse keuken. Van pasta vongole tot aan crème brûlée, we voelen ons al snel als een Italiaanse God in Frankrijk, zo op het terras. Ook leuk om te weten: we dineren net iets vaker dan dat we lunchen op het terras. Dus, wanneer gaan we?

Bron: TheFork, beeld: iStock